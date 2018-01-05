民调：过半德国选民不满延续大联合政府

（早报讯） 德国联盟党与社民党即将于本月7日围绕组阁展开试探性谈判。4日公布的最新民调显示，超过半数德国选民对于联盟党与社民党或将延续上届政府采取的大联合政府组阁模式感到不满。

德国电视一台4日公布的民调显示，针对“如何评价联盟党（基民盟/基社盟）和社民党组建一个大联合政府”这一问题，有52%的选民认为“不怎么好”或“糟糕”，仅45%选民支持这一做法。而在一个月前，有61%的选民支持双方复制上届政府的构成，再度推出大联盟政府。

值得注意的是，在德国电视一台组织的这项民调中，默克尔总统的支持率从去年9月大选以来便持续走低。目前，仅53%的选民支持她连任，认为其连任“不怎么好”的选民占到26%，而认为“糟糕”的选民则较上月增长三个百分点，达19%。

在政党支持率方面，联盟党和社民党仍是最受欢迎的两大政党，支持率分别为33%和21%，这一数据与两党在大选中的得票情况基本保持一致。

2017年9月举行大选后，社民党首先提出不参与组阁，选择扮演国会反对党。默克尔领导的联盟党遂寻求与自民党和绿党以所谓“牙买加模式”组建政府。同年11月，自民党退出对话，德国政府组阁进程搁浅。12月，社民党调转方向，同意于今年1月7日起与联盟党举行不预设前提的试探性谈判。

由于尚未成功组建新政府，默克尔领导的上届政府班底目前仍在代行职能。

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