面临赤字 纽约大都会博物馆修改“随意付款”政策

（早报讯） 美国纽约大都会博物馆4日宣布，将从今年3月起对纽约州之外的游客收取门票。

纽约大都会博物馆长期以来让访客“按意愿付款”，但从今年3月1日开始，该博物馆将对纽约州之外的游客收取门票，成人票价25美元，老人票价17美元，学生票价12美元。

新门票有效期为三天，允许游客参观大都会艺术博物馆、布劳耶分馆（The Met Breuer）和修道院艺术博物馆（The Met Cloisters），并且在有效期内参观次数不限。

不过，博物馆将对纽约州居民继续实行“愿付多少付多少”的政策。只要出示该州驾照、纽约市民身份卡、图书证、甚至电费账单，纽约州参观者就可避免强制性收费，尽情观赏200多万件艺术品。

此外，12岁以下的儿童仍可免费入场。纽约、新泽西州和康州的学生，直至研究生都可以随意付款。住在三州地区以外的学生收12美元，老人是17美元。

据估计，新政策将影响博物馆的三成访客，其余七成是州内居民、博物馆会员、旅行团和持多景点通行证的人。

博物馆馆长兼执行长韦斯说，大都会博物馆是唯一实施“按意愿付款”的大型博物馆。他预计，新政策将带来600万到1100万美元的年收入，这笔额外收入有助博物馆的财政长期稳定。

大都会博物馆自1870年成立以来，世界各地的人几乎可以不付分文就可入内参观，而愿意支付25美元建议捐款的访客人数，近年来大幅下降。

韦斯说：“新政策的目标是为了收支平衡，目前的政策已失败。”

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