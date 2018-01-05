美联邦调查局对希拉莉发起新调查

（早报讯） 《国会山报》（The Hill）援引执法机关消息人士的话报道称，美国联邦调查局对前总统候选人希拉莉展开了新的调查，该调查与克林顿基金会的活动有关。

消息人士透露，联邦调查局将调查克林顿基金会是否与希拉莉担任美国国务卿期间的非法活动有关。调查人员正在设法确定慈善基金的“捐助者”是否在捐款后得到国家的帮助。

希拉莉任国务卿期间通过私人邮箱服务器处理公务信函，联邦调查局2015年至2016年因此对机密信息可能泄露进行了调查。联邦调查局核查后未在希拉莉行为中发现犯罪事实。

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