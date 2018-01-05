英国议员倡议征收“咖啡杯税”

（早报讯）英国议员呼吁政府对一次性咖啡杯征收一定的费用，并且主张政府为2023年此类咖啡杯的回收数量设定目标，或者完全禁止使用。

英国环境审计委员会的议员们在5日发布的一份报告中警告，每一年，英国所使用的有塑料衬里的纸杯达25亿个，但每400个这种杯子中只有一个回收利用。

法新社引述委员会主席玛丽·克里格（Mary Creagh）说：“咖啡杯的生产商和经销商没有采取行动纠正这种情况，政府也袖手旁观。”

报告建议，政府就一次性咖啡杯征收25便士（0.45新元）的“拿铁税”（latte levy），称筹集的资金可用于改善回收设施。

由于咖啡杯塑料衬里，使它们防水，因此难以回收作再生处理。

国会议员敦促部长们设定一个目标，到2023年让所有这些杯子都可以回收利用，“如果这个目标没有实现，政府应该禁止一次性咖啡杯”。

包括哥斯达（Costa）在内的英国几家主要的咖啡连锁店已为使用自己杯子的顾客提供折扣。在全国各地有329家门店的Pret A Manger还在本周把折价翻番，至50便士。

但克里格警告，这样的折扣已证明“无效”，不能产生征收费用那样的效用。她指出，最近英国征收塑料袋税就在第一年使塑料袋的用率降低了83％。

免费试阅14天