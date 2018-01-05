苹果将为芯片安全漏洞发布补丁

（早报讯） 美国公司苹果4日宣布，它将在几天之内为iPhone、iPad及Mac电脑等产品上的自家网页浏览器Safari发布补丁；此前主要芯片制造商英特尔曝出一些产品瑕疵，几乎所有现代的运算设备都有遭黑客入侵的风险。

美国科技公司Alphabet Inc旗下的谷歌和其他网路安全研究机构3日揭露两个重大的芯片瑕疵，一个名为Meltdown，是英特尔的芯片特有的缺陷；另外一个名为Spectre，过去十年生产的电脑几乎无一能幸免。此一消息造成英特尔股票遭遇一轮卖盘，因投资人试图评估此事对英特尔可能造成的成本。

路透社引述苹果在官网上发布的声明说，所有Mac电脑及iOS设备都受到Meltdown 及Spectre的影响。不过苹果补充称，最近一次Mac电脑、Apple TV、iPhone及iPad操作系统的更新可以让用户免于受到Meltdown的攻击，同时设备运行速度也不会放缓。

Mac电脑及iOS设备容易受到通过网页执行码运行的针对Spectre的攻击。苹果称将在“未来几天”为相关设备中网页浏览器Safari发布补丁。

另据彭博社引述总部位于加利福尼亚州Cupertino的苹果公司称，其Apple Watch不受影响，因其所采用的是iPhone操作系统的衍生系统。

路透社5日引述英特尔说，堵上其微处理器的安全漏洞不会让计算机运行放慢。此前，外界担心英特尔微处理器发现的安全缺陷可能严重降低计算机的表现。

英特尔3日证实，研究人员在该公司的微处理器上发现的缺陷可能让黑客从电脑、手机和其他设备上窃取敏感信息。

英特尔4日称，苹果、亚马逊、谷歌和微软等公司几乎未发现安全升级对运行产生影响。

免费试阅14天