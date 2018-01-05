民调：更多德国人反对重组大联合政府

（早报讯）最新民调结果显示，关于德国联盟党和社会民主党（社民党）可能再次组成大联合政府，超过一半的受访者对此表示反对。

新华社报道，根据德国电视一台4日晚发布的民调结果，45%的受访者认为社民党和联盟党重新组成联合政府是好事，但52%的受访者持相反意见。与四年前的调查结果相比，德国民众对大联合政府的支持率从67%下跌到现在的45%。

这个星期天（7日），德国总理默克尔领导的联盟党将与社民党展开为期一周的组阁试探性谈判。如果谈判顺利，将有望终结自去年9月大选后至今德国没有新政府的尴尬局面。

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