特朗普称自己是“精神状况非常稳定的天才”

美国总统特朗普继续就一本有争议书籍对其批评者展开反击,发送推特,自称是一位“精神状况非常稳定的天才”。

此前,美国记者沃尔夫撰写白宫内幕新书,抨击美国总统特朗普上任第一年的表现不适任,爆料内容引发外界关注川普的精神状况。

特朗普周六(1月6日)发送推特猛批民主党人和其它批评人士,并说,“......实际上,我这辈子的两个最大的财富是精神状况稳定,以及非常聪明。”“......对美国总统(我首届担任)。这认为这不仅证明的不是聪明,而是天才。......一位(精神状况)非常稳定的天才!”

他认为,这本书是在媒体的推波助澜下出版,目的旨在对他造成伤害。他补充说,"他们应当尝试赢得选举。可悲。"

较早前,特朗普曾表示新书"全是谎言"。新书作者、美国记者迈克尔·沃尔夫表示,《火与怒:特朗普白宫内幕》(Fire and Fury: Inside the Trump White House)是基于200多次采访完稿。

尽管特朗普的律师曾试图阻止这本书的出版,但该书不仅提前上架销售,还立即登上畅销书榜首。

....Actually, throughout my life, my two greatest assets have been mental stability and being, like, really smart. Crooked Hillary Clinton also played these cards very hard and, as everyone knows, went down in flames. I went from VERY successful businessman, to top T.V. Star.....