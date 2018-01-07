特朗普称自己是“精神状况非常稳定的天才”

美国总统特朗普继续就一本有争议书籍对其批评者展开反击，发送推特，自称是一位“精神状况非常稳定的天才”。

此前，美国记者沃尔夫撰写白宫内幕新书，抨击美国总统特朗普上任第一年的表现不适任，爆料内容引发外界关注川普的精神状况。

特朗普周六（1月6日）发送推特猛批民主党人和其它批评人士，并说，“......实际上，我这辈子的两个最大的财富是精神状况稳定，以及非常聪明。”“......对美国总统（我首届担任）。这认为这不仅证明的不是聪明，而是天才。......一位（精神状况）非常稳定的天才！”

他认为，这本书是在媒体的推波助澜下出版，目的旨在对他造成伤害。他补充说，"他们应当尝试赢得选举。可悲。"

较早前，特朗普曾表示新书"全是谎言"。新书作者、美国记者迈克尔·沃尔夫表示，《火与怒：特朗普白宫内幕》（Fire and Fury: Inside the Trump White House）是基于200多次采访完稿。

尽管特朗普的律师曾试图阻止这本书的出版，但该书不仅提前上架销售，还立即登上畅销书榜首。

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