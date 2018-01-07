韩朝高级会谈韩方代表五人团名单出炉

韩国昨天（6日）向朝鲜通报了代表团名单，韩国统一部长将担任团队的首席代表。

中新网报道，韩国政府6日向朝方通报韩朝高级别会谈韩方代表团名单，代表团共由五人组成，统一部长官赵明均担任首席代表。代表团还包括统一部次官(副部长)千海成、文化体育观光部第二次官卢泰刚、国务总理室审议官安文铉(音)、平昌冬奥会暨东残奥会组委会企划事务次长金起弘。

鉴于过去韩朝部长级会谈代表团一般由部长级官员担任首席代表，其余多为司局级官员，但此次代表团包括两名副部长级官员十分罕见。

韩国统一部负责人表示，该部6日已通过板门店联络渠道向朝方通报韩方名单，并要求朝方也尽快通报代表团名单，正在等朝方回复。负责人指出，此次代表团特安排两名副部长级官员参与意在由其将主导负责此后的工作会谈。据悉，2000年代初期韩朝举行部长级会谈时也曾派出副部长级官员。

韩联社报道，韩国统一部7日上午9时30分许通过板门店联络渠道与朝方通电话，继续商讨韩朝高级别会谈相关事宜。 统一部负责人表示，预计朝方今日对韩方昨日通报代表团名单作出回应。

据悉，朝方6日接到韩方发出去的代表团名单后尚未作出回应。有观点认为，朝方很可能选祖国和平统一委员会委员长李善权担任代表团首席代表。

此次韩朝高级别会谈将是双方政府官员时隔两年多后的再次碰头，会谈将重点围绕朝鲜参奥事宜展开。

本月2日，韩国政府曾向朝鲜提议，9日在板门店韩方一侧的“和平之家”举行朝韩高层会谈，商讨促成朝鲜派团参加平昌冬奥会事宜。3日，韩朝重启中断近2年的板门店热线联络。

5日上午，朝鲜向韩方发去传真，表示接受9日在韩朝边界板门店“和平之家”举行会谈的提议。朝韩双方板门店会谈由此正式敲定。

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