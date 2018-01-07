马国批准美国海底探测公司 重启MH370搜寻工作

美国福克斯新闻网报道，马来西亚政府宣布已批准美国海底探测公司“海洋无限”( Ocean Infinity )重启对马航MH370航班客机的搜寻工作。

马来西亚交通部长廖中莱表示，马国政府已同意“海洋无限”公司重启搜索建立在“找不到残骸就不付钱”的基础之上进行搜寻工作。这也意味“海洋无限”公司只有找到飞机残骸才能获得报酬。

廖中莱称，在搜寻马航MH370航班客机一事上，马方政府的立场并未发生动摇，他们只是不想唤起受害者家属过分乐观的情绪。

根据“海洋无限”公司发布的声明，该公司的搜寻船“海底建造者”（Seabed Constructor）1月2日已经离开南非德班港，将趁着有利天气条件“驶进可能的搜索区域附近”。“海底建造者”搭载有数个无人驾驶潜艇，可潜入海底进行自主搜索。

2014年3月8日，从马来西亚吉隆坡飞往中国北京的马航MH370航班客机失联，机上载有239人。

2015年1月29日，马来西亚民航局宣布该航班客机失事，并推定机上所有人员遇难。

去年1月17日，澳大利亚搜寻MH370航班客机联合协调中心发布声明，宣布于当日正式暂停客机水下搜索行动。澳大利亚基础设施和交通部长达伦·切斯特表示，对南印度洋12万平方公里海域的水下搜索已经结束，如果发现新的可靠证据，不排除未来重启水下搜索行动的可能。

免费试阅14天