安华确定6月8日获释

（早报讯）马来西亚监狱局总监祖基菲奥玛今天表示，反对派领袖安华确定将在今年6月8日出狱。

国会反对党领袖旺阿兹莎昨天表示，希望联盟实权领袖安华预料将可在6月11日获释。副首相及内政部长阿末扎希今天表示，安华获释后若要担任首相可能“为时已晚”。

阿末扎希说：“如果那个大日子（大选）提早到来，他（安华）到时可能来不及出任（首相）。”

至于旺阿兹莎昨晚说女性也可当首相，阿末扎希表示：“联邦宪法阐明，任何人都可以成为政府首脑。只要其政党获得多数（国会议员）支持，就能成为政府首脑。”

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