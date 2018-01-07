白宫要求180亿美元拨款修建边境墙

（早报讯）特朗普政府向美国国会提出，希望在未来十年里获得180亿美元拨款，用于在美墨边界修建边境墙的一期工程。

美国之音报道，这笔经费将用于新建505公里的边境屏障设施和加固651公里的已建设施。这一数字包含具体财政方案，由美国海关及边境保护局于星期五向美国参议院提交。

这一总计330亿美元的开支包括57亿美元用于高科技、10亿美元用于道路建设和维护、还有85亿美元用于新雇人员，包括5000名边境巡逻人员和2500名边界检查人员。

兴建边境墙是特朗普在竞选总统期间提出的核心议题之一。他承诺，要在美国南部与墨西哥的边界上修建一条“大而漂亮的墙”。

特朗普政府已要求国会今年划拨16亿美元，用于更换加利福尼亚州和得克萨斯州118公里的栅栏。有关官员表示，他们将在明年再申请16亿美元。

特朗普周四说，任何要求给童年时期非法进入美国的移民有机会成为美国公民的立法都必须包含给建墙提供资金的条款。

去年9月，特朗普废除了童年抵美者暂缓遣返项目。该项目保护近80万移民免于被遣返，允许他们合法在美国生活工作。

特朗普要求国会在3月5日前通过新的立法，给这一奥巴马时代项目的获益者提供同等保护。

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