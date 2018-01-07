约两成比利时人不相信社交媒体

（早报讯）比利时怀特公关公司近日公布的民调显示，不到20%的当地人相信社交媒体，这一比例与五年前相比几乎下降了一半。

调查还显示，比利时人对传统媒体保持了较高的信任，相信电台、纸媒以及电视报道的比例达69.8%、58.8%和55.2%。

这一结果源于社交媒体海量信息真假难辨，导致谣言泛滥、假货横行，派生出种种乱象。

2017年岁末，比利时首都布鲁塞尔市中心接连发生打砸商店、焚烧汽车、袭击警察等恶性事件。痛定思痛，人们发现如此乱象的背后或多或少都有社交媒体在作祟。

2018年1月5日，布鲁塞尔法院开庭审理2017年11月11日市中心球迷骚乱事件的肇事者。检方以“通过面簿煽动骚乱罪”，要求法官判处被告两年监禁。

无独有偶。去年11月14日，一个法国“网红”通过社交网络召集其粉丝到布鲁塞尔市中心非法录制视频，结果引发这些人与警方的冲突。

此外，因使用虚假购物网站而导致的银行卡盗刷案例有增无减。比利时金融联合会于新年前夕专门发文，告诫人们对面簿和Instagram等大型社交网站登载的大幅促销广告“保持高度警惕”。

监督机制缺失引发各种群体事件的同时，社交媒体平台还成为恐怖组织宣传极端思想、招募成员的重要渠道。

2016年12月，比利时警方破获一起极端组织伊斯兰国通过网络教唆十余名比利时未成年人杀人或制造炸弹的案件。

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