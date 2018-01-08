日媒：美拟扩大核武作用确保压倒性优势

（早报讯）日本共同社称，该社7日获悉了美国特朗普政府最快将于2月发布的核政策中期方针《核态势评估报告》（NPR）的概要。

根据该概要，为确保对中国、俄罗斯和朝鲜的压倒性优势，将写入探讨设想局部打击的爆炸威力较小的小型核开发、扩大核武器作用使得不限于核攻击的威慑及反击的方针。这些内容凸显灵活的核运用，或将转变主张“无核武世界”的奥巴马前政府战略。

该报道引述多名听取了美政府说明的国会相关人士及外交消息人士说，新方针将坚持洲际弹道导弹（ICBM）、潜射弹道导弹（SLBM）和战略轰炸机为“核力量三大支柱”。另一方面，研究基于对朝鲜核与导弹设施进行打击等设想，研发及部署搭载至弹道导弹的爆炸威力较小的核武器。控制爆炸威力的小型核武器意在努力防止殃及非战斗员。

新方针还将推进核巡航导弹的研发。由于核弹头和常规弹头两者均能搭载，该导弹存在被误认为是核攻击的风险，因而反对论调根深蒂固。除了现行计划的空中发射型外，预计还将写入海洋发射型的研发方针。围绕将来的部署，似乎已经开始与包括日本在内的相关国家展开磋商。

力争缩小核武器作用的奥巴马政府在2010年公布的上一版NPR中，将核武器的使用限定在为维护美国及同盟国的“核心利益的极限状态”。但特朗普政府除了核攻击的威慑和反击外，也将不排除对主要基础设施受到的网络攻击等使用核武，恐怕会降低使用的门槛。

美国智库“军备控制协会”的赖夫担心地表示：“如果美国核使用的情形扩大，将招致全球局势趋于不稳。”

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