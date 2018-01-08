班农亡羊补牢 赞小特朗普为爱国者

（早报讯）美国专栏作家沃尔夫出新书揭总统特朗普秘辛，书中一大消息来源的前白宫首席策略师班农则遭特朗普痛批。捅篓子的班农7日发声明称对特朗普的支持毫不动摇、还赞小特朗普为爱国者。

中央社引述外电报道说，班农在声明中称赞特朗普的长子小唐纳·特朗普“既是爱国者，也是好人”。

班农在沃尔夫（Michael Wolff）新书里，形容2016年6月小特朗普与阵营幕僚在特朗普大楼与一名俄罗斯律师的会面为“叛国”、“不爱国”，激怒特朗普。特朗普先前痛批班农“失心疯”。

不过班农在7日的声明表示，他的形容是针对也有参与那场会面的前特朗普竞选总干事马纳福特（Paul Manafort），不是针对小特朗普。

据新闻网站Axios率先披露的声明，班农说：“我对迟未回应有关小特朗普的不精确报导感到遗憾，这些不实报导，已转移总统任内第一年历史性成就的焦点。”班农还表示，对特朗普与特朗普政策议程的支持“丝毫未动摇”。

班农在沃尔夫书中的口无遮栏，连班农最重要的极保守捐助者、亿万富豪的默瑟（Mercer）家族，也与他切割。丽贝卡·默瑟（Rebekah Mercer）日前重申她对特朗普的支持，还表明家族“好几个月”没跟班农联络，没提供金援，也不支持他近期所做所为。

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