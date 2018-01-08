BBC中国新闻女主编抗议薪水比男同事低50%

（早报讯）英国广播公司（BBC）负责中国新闻的女主编格雷西（Carrie Gracie）辞去在北京的职务，回返BBC电视新闻总部。格雷西在一封公开信中说，她此举是为了抗议与男同事之间的薪金差异。

去年7月，BBC被揭发支付给其顶尖男主持人的薪金，是薪金最高女主持人的五倍以上，而赚取至少15万英镑（约27万新元）的需要上镜雇员中，三分之二为男性。BBC已经承诺，在2020年之前弥合男女雇员之间的薪金差距。

已在BBC服务30年的格雷西星期天（7日）在其个人部落格上发表一封公开信，称BBC陷入“信任危机”，并指该机构“违反平等法，抗拒压力，拒绝采纳公平与透明薪金结构”。

格雷西说，BBC有四位国际新闻主编，分别为两男两女。格雷西是其中一人。

她说，BBC去年被揭露，支付给两位男主编的薪金比女主编多了50%。该机构过后同意为格雷西加薪，但仍“远远无法达到平等水平”，她于是决定在上周离开北京的岗位，回返BBC电视新闻总部。

格雷西说：“BBC必须承认问题，道歉，并采纳公平、公正和透明的薪金结构。”

BBC一位女发言人回应称，企业实行“公平薪酬”是“重要”的，并称一位独立法官对BBC普通员工薪金展开审计后认为，“不存在针对女性的系统性差别待遇”。

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