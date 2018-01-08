研究：高蛋白早餐有助减重

（早报讯）早要吃好。澳大利亚联邦科学和工业研究组织近日发表一份研究报告认为，早餐吃富含蛋白质的食物有利于减重。

新华社报道，这份名为《蛋白质平衡：体重管理的蛋白质新概念》的报告说，最新科学实验证据支持了每餐至少摄入25克蛋白质有利于控制饥饿感、增强肌肉代谢的结论。早餐摄入富含蛋白质的食物可减少饥饿感，有助于体重管理。

该项目负责人曼尼·诺亚克说，澳洲人平均每天早餐摄入的蛋白质大大少于其他两餐，增加早餐的蛋白质摄入有助于在一天剩余时间里控制食欲。“如果你感觉很难控制自己的食欲，在早餐时多吃富含蛋白质食物是既减重、又不会感到特别饥饿、不会特别馋那些不健康食物的好办法。”

报告鼓励人们在早餐时摄入更多蛋白质，但对大多数澳洲人而言，蛋白质摄入多在晚餐时分，早餐只占一小部分。该国女性早餐平均摄入11克蛋白质，男性为15克，老年人早餐摄入蛋白质更少，但实际上老年人需要更多蛋白质。

诺亚克说，每三个澳洲成年人就有两人超重或肥胖，这增加了他们罹患慢性病的风险。科学研究的证据支持，想减少脂肪需要更加富含蛋白质的食物，并结合锻炼。

高蛋白质、适量碳水化合物、低GI（血糖生成指数）食谱是减重的营养之路，早已得到科学证明。不过报告发现，澳洲人饮食中三分之一的蛋白质来自加工食品等低质量的食物，而不是瘦肉、鱼类、蛋类、豆类和奶制品等高质量来源。

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