调查：减肥再成韩国人新年最大目标

（早报讯）虽说“三天打渔两天晒网”是人之常情，人们仍乐于制定新年计划。韩国大数据分析公司Daumsoft于8日筛选出有关新年计划的高频词汇，和去年一样，韩国网民在谈到新年计划时提及最多的词是“减肥”（1397次）。

韩联社报道，常登新年计划热词榜的“学习”（1097次）和“旅行”（800次）分别位居第二和第三，戒烟（414次）位居第四。沉溺、热衷于兴趣爱好的“御宅”（379次）排名大升，跻身前五。与往年谈新年计划时热议理财不同，今年谈“钱”的网民骤减。Daumsoft方面分析认为，价值观消费方兴未艾，人们对攒钱的兴趣降低，舍得为御宅花钱。

在制定新年计划时人们最担心的是计划失败，因此，在新年计划相关词汇中提及最多的是“三天打鱼两天晒网”（1423次）。“机会”（806次）、“清单”（790次）、“改善”（570次）、“出发”（388次）等词汇也多次言及，这显示很多人希望通过制定新年计划给自己的生活带来积极变化。

Daumsoft基于人工智能技术针对2016年12月1日至2017年1月4日和2017年12月1日至2018年1月4日发布的上千万博文、上亿推文、上百万新闻进行了大数据分析。

免费试阅14天