韩国奥运目标：接触金正恩而不激怒特朗普

（早报讯）韩国官员本周面临的艰巨挑战不亚于任何一项奥运会壮举：既不能破坏美国针对金正恩的强硬路线，又要让朝鲜重返谈判桌前。

韩国与朝鲜预定周二上午10点在两国边境举行两年多来的首次高层会晤。这次会议讨论的首要问题是朝鲜参加下月在韩国平昌举行的冬季奥运会，同时，它也提供了自特朗普出任美国总统以来重启朝鲜核谈的最佳时机。

彭博社报道，这也使20世纪50年代朝鲜战争以来建立起的联盟面临风险关头。虽然韩国总统文在寅长期以来一直希望与朝鲜接触，且对此次会晤的议程安排未作任何限制，但他也不想破坏以美国为首，通过孤立金正恩而迫使其同意放弃核计划的努力。

正是出于这些利益冲突，除了奥运会方面的合作，韩国谈判代表能给朝鲜的东西有限。诸如重新开放联合工业园区、恢复朝鲜旅游这些韩国可能采取的示好手段，有可能削弱联合国几周前颁布的更严格的制裁措施。

韩国统一部发言人白泰铉周一在首尔告诉记者，除了奥运会，韩国还计划与朝鲜磋商开启两国军方对话，以及两国离散家属团聚的问题。这两项措施都是文在寅于去年提出的。

三位韩国政府官员称，韩国政府不清楚朝鲜希望通过谈判达成什么目的。因无公开置评授权而不愿具名的知情人士称，在初步沟通中，朝鲜官员没有暗示任何除参加奥运会以外的目标。

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