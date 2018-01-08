媒体曝特朗普较迟上班 花更多时间看电视

（早报讯）美国Axios网站援引消息人士和获得的美国总统日程安排表报道称，与前任总统比较，美国总统特朗普每天上班的时间较迟，举行的会谈更少，花更多的时间看电视、发推特和打电话。

按照这份日程表，特朗普的一天一般从11点的情报和国家安全问题记者会开始。在此之前，8点至11点，他的日程安排是在椭圆形办公室处理“行政问题”。

但据Axios网站报道，现在这段时间特朗普通常在自己的府邸里看电视、打电话或发推特。

现在，特朗普一般在椭圆形办公室工作至傍晚6点，在工作期间举行一至两场会谈。

Axios网站指出，特朗普主要用这些时间打电话，或在总统办公室旁的饭厅里看新闻节目 。工作结束后，特朗普返回白宫居住区，又开始看电视或打电话。

报道说，特朗普刚就职的那些日子，上班时间比现在早，下班时间也比现在迟。他在早餐后就开始会见，情报问题记者会通常在早上10点30分左右就结束了。

白宫发言人桑德斯驳斥该报道说，特朗普“是她所见过最勤劳的员工之一，每天都长时间工作”。

《纽约时报》曾报道说，特朗普每天看电视的时间长达八小时，但特朗普否认称自己多数的时间是在阅读文件，没什么机会看电视。

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