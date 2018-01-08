新加坡男子在马国虐狗认罪被罚款

（早报讯）去年以头盔暴打狗出气的新加坡华族男子今天在法庭认罪后，被判罚款8000令吉（约2700新元）。

《星洲日报》报道，雪州八打灵再也推事莫哈末依克万在被告余国洲（57岁、译音）认罪后做出判决，而被告若没有缴付罚款将以监禁八个月代替。

余国洲的代表律师杰拉尔德在为他求情时说，此案的“受害狗”Furby身上并没有受到严重的伤害，多个检验都显示它很健康。

他说，被告是初犯，因他打狗的视频在网上疯传，导致他失去两家公司的特许经营权及面对网民的恐吓，因此从中吸取了教训。

他指出，被告也有养狗，是个爱狗之人，他事后已经道歉，非常有悔过之心，希望推事能考量这些因素而减轻判决。

不过，兽医局检察官娜比菈希望推事能给予被告应有的惩罚以示教训，也藉此警惕公众虐打动物的严重性，以免再次发生类似案件。

推事在作出判决前，允许“Furby”出庭，并在“亮相”数秒后离开。期间，被告由始至终都表现冷静。

根据控状，被告于2017年4月2日晚上8时49分在雪州蒲种金銮镇美乐花园的警卫亭涉嫌暴打、伤害及致伤一只白褐色的混种狗，触犯动物法令（虐待动物）。一旦罪成，可被判罚款最高5万令吉或监禁不超过一年，或两者兼施。

据报道，被告当时骑脚踏车经过该处时，由于被“Furby”吓到而摔倒，他一时失控对这只狗拳打脚踢；他打狗的过程被闭路电视全程录下，在该视频被上传到社交媒体后，遭到网民讨伐及报警。

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