韩专家：因年龄低估金正恩能力很危险

（早报讯）韩国专家认为，只凭年龄判断朝鲜领导人金正恩、低估他的能力是非常危险的做法。

韩联社报道称，金正恩周一迎来34岁生日。但朝鲜官方消息未提及金正恩1984年1月8日的生日及其年龄。

韩国世宗大学政治学家郑善成对俄新社说：“我们的媒体至今仍用年龄来判断金正恩的能力，这是非常危险的。”

郑善成认为，朝鲜战争（1950年-1953年）爆发时，金正恩的祖父、朝鲜第一代领导人金日成才37岁。他指出，多亏了美国的干预，才阻止“红色力量”，也就是共产主义力量统一朝鲜半岛。

韩国近年由李明博和朴槿惠执政期间，韩国政府低估金正恩能力，只盼着朝鲜“分崩离析”，而金正恩成功发展核导计划，对韩国取得“压倒性军事优势”。

郑善成指出，朝鲜将在朝鲜半岛发起“和平进攻”。去年声称“已完成核武器制造”的金正恩在新年讲话中下令生产并部署核弹头和弹道导弹，并提议改善朝韩关系。

郑善成说：“所以对朝鲜失去警惕非常危险。”他认为，在通过各种渠道与朝鲜对话的同时，要保证半岛和平，必须使朝韩之间“实现军力平衡特别是核平衡”。单凭一场对话是不够的。

朝韩计划9日在两国之间的非军事区召开旨在改善双边关系并探讨朝鲜运动员参加平昌冬奥会可能性的部长会议。

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