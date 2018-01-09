韩朝今举行会谈 重点讨论朝鲜参奥

（早报讯）韩国和朝鲜将于当地时间今天（9日）上午10点（新加坡时间9时）在板门店韩方一侧的“和平之家”举行会谈，预计双方将在会谈上就朝鲜参加平昌冬奥会和改善韩朝关系事宜开展讨论。

韩联社报道，韩国统一部长赵明均率团的五名韩方代表于上午7时30分从首尔市三清洞南北会谈本部出发，前往板门店“和平之家”会谈场所。朝鲜祖国和平统一委员会委员长李善权率团的五名朝方代表将于上午9点30分越过军事分界线，步行抵达“和平之家”出席会谈。

韩国统一部有关人士表示，韩朝代表团将于上午10点举行全体会议，会谈结束时间未定。

韩方预测双方将首先讨论朝鲜参加平昌奥运会的有关事宜，韩朝体育代表团能否在平昌冬奥会开幕式上共同入场备受关注。在2000年悉尼奥运会至2007年长春亚洲冬季运动会期间，韩朝共9次在国际大赛上共同入场，预计本次也有望实现共同入场。

朝鲜选手进入韩国的路径也备受瞩目。据悉，韩国政府希望朝鲜代表团由陆路入境，而此前并没有这种先例。朝鲜还有可能提出同时派遣拉拉队或艺术团等代表团访韩，届时朝方代表团团长人选也将成为关注焦点。

有消息称，韩国正在考虑为朝鲜代表团提供住处和交通工具。但有部分意见指出这有违对朝制裁决议，韩统一部相关人士表示，有必要妥善处理，以防发生违反对朝制裁决议的情况。

此外，预计双方共同关注的改善韩朝关系事宜，尤其是去年7月韩方提出的举行军事会谈讨论偶发性冲突、举行红十字会会谈讨论离散家属团聚也将成为此次会谈的议题。

据预测，朝方可能会继续要求停止韩美联合军演和在韩部署美国战略武器，还有可能提到重启金刚山旅游项目和开城工业园区等问题，但韩方或坚持朝核问题不解决不推进大规模韩朝经济合作的立场，另外韩方还有可能会提到朝核问题。

据悉，韩方计划在此次会谈上就朝鲜参奥和改善韩朝关系制定大框架，日后由各部门继续推动后续会谈。

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