美国名嘴奥普拉传积极考虑竞选总统

（早报讯）美国名嘴奥普拉温弗里（Oprah Winfrey）星期天（7日）在金球奖（Golden Globes）颁奖典礼发表鼓舞人心的演说后，粉丝在推特吁请她2020年出马问鼎白宫。虽然奥普拉温弗里否认她会竞选总统，但美国CNN引述其“密友”的话说，奥普拉温弗里其实正“积极考虑”这样的可能性。

奥普拉温弗里星期天获颁第75届金球奖终身成就奖时，发表了以“新的一天”为主题的获奖演讲。

她当时说：“长期以来，女性没有被聆听，或相信她们可以说出真相……此刻，我要所有观看典礼的女孩知道，新的一天即将来临！”

在奥普拉温弗里发表上述演说后，推特便开始涌现“＃奥普拉温弗里选总统”（＃Oprahforpresident）和“＃奥普拉温弗里2020”（＃Oprah2020）等主题标签。

不过，奥普拉温弗里受访时表明，她无意问鼎白宫：“不，我不会。”

然而，CNN周一（8日）引述奥普拉温弗里两名密友的话说，她正在积极思考投入总统选举。

与奥普拉温弗里交往多年的男友葛瑞汉（Stedman Graham）则认为，奥普拉是可以被说服的。他告诉《洛杉矶时报》：“这得看人们（怎么说服她）……她肯定会去做的。”

免费试阅14天