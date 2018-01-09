通俄门特别检察官 传数周内问询特朗普

（早报讯）调查“通俄门”的美国特别检察官穆勒已通知总统特朗普的法律团队，作为调查的一部分，其办公室很可能寻求在数周内对特朗普进行问询。

《华盛顿邮报》周一（8日）引述接近特朗普的消息人士说，穆勒是在去年12月底会晤特朗普律师团队时，提出问询特朗普一事。据知，这项针对有限问题的问询可能在未来数周内进行。

周一较早前，NBC新闻也报道，特朗普律师团队正在商讨有关总统就通俄门接受问询的事项，所讨论的内容包括问询地点和时长，以及问询以何种方式进行，是否能以书面形式取代正式的面对面谈话等。

免费试阅14天