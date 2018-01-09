美媒：特朗普将出台更严格贸易措施

（早报讯）美国之音报道，特朗普政府计划出台更严格的贸易限制措施，预计将包括针对中国的惩罚性关税等。

美国时政媒体Politico引述特朗普政府三名官员的话说，特朗普本周将开始会见相关部长和高级顾问，以制定更为严格的贸易政策。这三名官员表示，特朗普的新政策将涵盖对钢铁进口、太阳能板进口和中国的知识产权政策的应对措施等。

Politico报道称，特朗普政府的几名幕僚表示白宫目前的探讨已经超越了“应不应该”施加更为严格的贸易措施，而是重点关注出台“什么样”的具体措施。

特朗普在竞选中多次承诺将在贸易上对中国更强硬。他日前接受纽约时报的采访时首度承认，就职至今在对华贸易上并没有他此前承诺的那般强硬，他强调这是为了换取中国在遏制朝鲜方面做出更多努力。

特朗普对《纽约时报》表示，如果中国不能很好地遏制朝鲜，他就会在贸易方面强硬起来。

实际上，美中两国在贸易方面的博弈一直在持续。去年底，美国商务部初步裁定对原产自中国的越南钢铁产品征收高额关税。这是美国商务部第一次根据原材料产地征收关税。美商务部将在今年2月公布最终裁定结果。

中国商务部则表示将对此向世贸组织提起诉讼。

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