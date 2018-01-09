澳洲热浪 数百蝙蝠“热坏脑”丧命

（早报讯）澳大利亚野生动物官员今天（9日）说，当地数以百计的蝙蝠因不敌酷热天气而死去，其中许多蝙蝠是因为高温“热坏它们的脑”，而从栖木上坠落。

澳洲西部郊区坎贝尔敦（Campbelltown）星期天（7日）出现高达摄氏45度的破纪录热浪，结果导致大批不堪高温的蝙蝠相继从树上摔落。当地官员说，受影响的蝙蝠没有上千只也有数百只。

坎贝尔敦负责管理狐蝠的经理瑞安说：“它们（蝙蝠）基本上被煮熟了……这影响了它们的脑部……它们的脑子被热坏了，意识变得错乱，感觉就像站在没有遮荫的沙坑中。”

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