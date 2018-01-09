百度发布自动驾驶平台升级版Apollo 2.0

（早报讯）中国网络资料搜索公司百度发布其自动驾驶开放平台的升级版本，宣称与从微软到TomTom NV等公司携手，在为中国以及全球开发自动驾驶汽车方面取得快速进展。

彭博社报道，百度利用在拉斯维加斯举办的消费电子展之机宣布其Apollo（阿波罗）平台的升级版。百度宣称，借助其平台，可以在部分城市道路上实现汽车自动驾驶，无论白天还是黑夜。它还签署一份协议采用TomTom的地图；并与新加坡的Asian Mobility Industries一起设立一支2亿美元的基金，在东南亚投资及推广Apollo平台。

百度试图追赶Alphabet Inc.的Waymo等同业对手，Waymo系统已经实现了汽车在没有直接人为控制的情况之下行驶数以百万计英里。虽然美国公司能够在公共道路上测试自动驾驶车辆，但是中国的地方政府直到最近才允许部分基础设施在特定条件下用于自动驾驶车辆测试。

但是，通过类似于谷歌安卓操作系统的开源技术，百度希望能够加速技术开发，成为中国领先的无人驾驶汽车开发商。全球已有逾90家公司加入了Apollo平台，其中包括黑莓以及芯片制造商Nvidia Corp.。百度在公告中说，2018年Apollo将支持四大主要计算平台--Nvidia、英特尔、恩智浦和瑞萨电子。

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