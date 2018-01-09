马政府部门办公时间延长30分钟

（早报讯）马来西亚公共服务局（JPA）总监再纳拉欣表示，从即日起，联邦政府各部门的办公时间将延长30分钟至下午6时，这项新措施有望能提升政府部门的服务效率，也使公务员的上班时间更具弹性。

《星洲日报》报道，他指出，公务员将分成四个班次，即早上7时30分至下午4时30分、早上8时至下午5时、早上8时30分至下午5时30分及早上9时至傍晚6时。

他说，玻璃市、槟城、霹雳、雪兰莪、森美兰、马六甲、彭亨、沙巴、砂拉越、吉隆坡和布城的联邦政府部门的办公时间，是星期一至星期五早上7时30分至傍晚6时。

“吉打、吉兰丹、登嘉楼及柔佛州政府部门的办公时间，为星期日至星期三早上7时30分至傍晚6时和星期四早上7时30分至下午4时30分。”

对于这项新措施，全国公共及民事职工总会（CUEPACS）主席阿兹慕达表示，这使到公务员能更好地安排工作，因为部分公务员需要早上载送孩子到托儿所，故无法在早上8时30分至下午5时30分的第三轮班时间上班。

他说，这些公务员可选择早上9时至傍晚6时的第四轮班时间，让他们能够灵活调动工作时间，减少他们为了避免迟到而匆忙上班的压力。

他认为，这项新措施也须视联邦政府部门办公室的地点，如果政府部门办公室位于大城市，办公时间延长至傍晚6时较合理；若办公室在小镇，那就不太适合，因为这将增加行政开销。

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