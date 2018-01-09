特朗普将体检 白宫称不含精神评估

（早报讯）据报道，1月12日，美国总统特朗普将接受就任之后的首次体检，希望以此证明自己是“迄今为止最健康的总统”。当地时间8日，白宫方面表示，特朗普本周进行的体检将不会包括精神评估这一项。

中通社报道，当有记者询问特朗普是否会在体检中接受精神评估时，白宫发言人吉德利直截了当地回答“不”，并表示这位美国总统“头脑清楚得很，他吃苦耐劳，并且要求他的员工也像他一样。”

吉德利不愿意透露体检的具体包含项目，而白宫方面此前称，医生杰克逊（Ronny Jackson）将会就特朗普的体检结果发表公开报告。报告通常包含有关总统身体健康的简要细节和任何有关健康问题的说明。据悉，现年71岁的特朗普计划在华盛顿特区外的沃尔特里德国家军事医学中心接受常规身体检查。

这次体检之所以引人关注，主要是一本描写了白宫混乱情况的新书《火与怒：特朗普白宫内幕》中，牵扯到了特朗普在精神方面是否能够胜任美国总统这一重任的问题。

据报道，沃尔夫在书中指特朗普很健忘或至少心智退化，他会重复讲述相同的事，有时仅仅隔几分钟。特朗普回击道：“沃尔夫是一个彻头彻尾的失败者，他编造故事来推销这本无聊而不真实的书。”

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