马高庭驳回纳吉等要求撤销还债资金来源案

（早报讯）吉隆坡高庭昨日驳回马来西亚首相纳吉、政府和一马公司，要求撤销“青年拒绝纳吉运动”强制纳吉等三方公开阿布扎比国际石油投资公司（IPIC）获政府支付巨款的资金来源的诉讼。

高庭法官邱秀勤也驳回纳吉和一马公司（1MDB）要求暂缓入禀答辩书的申请，并谕令纳吉等三方必须在本月30日之前入禀答辩书提出抗辩。

青年拒绝纳吉运动（Gerakan Anakmuda Tolak Najib，GANT1）是由希盟青年团发起的，其代表律师哈尼夫说，法官认为，其当事人具有法律地位提出诉讼，因为本案所涉的课题与公帑有关，所以GANT1所提出的诉讼是站得住脚的。

他说，法官认为纳吉、政府或一马公司在申请撤销诉讼时，无法提供任何资料交代一马公司与IPIC最终为何及如何在2017年5月11日就双方的65亿美元（约87亿新元）金融违约纠纷达致和解。

他指出，第二财长佐哈里于2016年7月对外公布政府将与IPIC周旋到底，甚至带上国际仲裁庭，但不到一年就与对方达致和解。为此，纳吉等三方有必要在审讯中作出交代。

纳吉的代表律师哈法立占说，他们将向上诉庭提出上诉。

起诉人去年7月在诉状中促请政府公开用作支付IPIC巨款的资金来源，并要求纳吉交代一马公司与IPIC之间的交易。他们也要求纳吉解释，如何向IPIC追讨回一马公司支付给该公司旗下臂膀——阿尔巴投资PJS有限公司的35亿美元。

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