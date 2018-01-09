韩朝就朝鲜参奥和举行军事会谈达成一致

（早报讯）韩联社报道，在板门店举行的韩朝高级别会谈刚刚结束，双方发布联合新闻稿，宣布就朝鲜派团参加平昌冬奥会和举行韩朝军事会谈达成一致。

双方还在联合新闻稿中表示，有关朝鲜参奥的后续事宜将以书面形式继续进行磋商。韩方提议的春节期间举行离散家属团聚活动的内容则没有写入联合新闻稿。

韩朝高级别会谈于9日上午10点（新加坡上午9时）在韩朝边境板门店韩方一侧的“和平之家”启动，一直持续至晚上8点多。韩朝各派5名代表与会，韩方首席代表为统一部长官赵明均，朝方首席代表为祖国和平统一委员会委员长李善权。

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