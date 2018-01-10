班农向布赖特巴特新闻辞职

（早报讯）白宫前首席策略师班农9日宣布，向布赖特巴特新闻网站（Breitbart News）辞职，之前他因一本新书中引用了他对总统的负面评论而引发争议。

班农在记者沃尔夫撰写的新书《烈焰与怒火：特朗普白宫揭密》中，指特朗普长子小特朗普和女婿库什纳前年6月，为听取民主党候选人希拉莉的不利信息，以为在没有律师在场的情况下，在纽约特朗普大厦25楼会议室会见外国政府成员是个好主意。他称，这是“既叛国又不爱国”的行为，应立即通知联邦调查局。

该书内容曝光后，令美国政坛的政治内斗瞬间再掀高潮。白宫新闻秘书桑德斯已迅速作出反击，指书中内容失实虚假，有许多误导叙述。第一夫人办公室也作出反驳，指新书是“廉价小说”。

班农之后被资金赞助者抛弃，并遭到以前的政治盟友谴责，特朗普还给他起了一个绰号“邋遢的班农”。他后来赞扬特朗普和小特朗普，但显然已无济于事。

班农在布赖特巴特新闻网站上发表声明说：“我为本团队在如此短的时间内完成一个世界级新闻平台的建设感到自豪。

布赖特巴特的首席执行官索洛夫说：“史蒂夫是我们遗产中珍贵的一部分，我们将永远感谢他的贡献，感谢他帮助我们所完成的。

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