古巴：无法接受美参议院就“声波攻击”举行听证

（早报讯）古巴外交部官员9日说，无法接受美国参议院当日就美驻古巴外交官受到所谓“声波攻击”事件举行听证，称此举唯一目的就是在没有证据的情况下将这一指责强加于古巴。

据新华社报道，古巴外交部高官比达尔在新闻发布会上说：“美国专家没能确定事件的起因和肇事者，但美国国务院几名官员却不断使用‘攻击’一词。”

美媒称，事件发生后，美国联邦调查局在古巴政府的协助下四次前往哈瓦那，经过几个月的调查，联邦调查局的行动技术部门1月4日在一份临时报告中说，没有发现任何证据表明声波损害了美国人的健康。不过，美国国务卿蒂勒森说，他不相信“蓄意攻击”已经结束。

美国务院说，2016年年底至去年8月间，至少有24名美驻古巴大使馆员工出现听力受损、头晕头痛、疲劳及睡眠困难等症状。美方认为这些人员遭到“声波攻击”。

以此为由，美国于去年9月底决定撤离使馆内非紧急事务职员和所有家属。美国国务院还发布旅行警告，提醒美国公民避免前往古巴。同时，美驻古使馆将无限期暂停办理古巴公民赴美签证业务。

去年10月初，美国国务卿蒂勒森宣布驱逐15名古巴驻华盛顿外交人员。去年5月美驻古巴外交人员受到“攻击”的消息刚刚披露时，美国国务院还曾驱逐两名古巴外交官。

古巴政府多次重申没有对美国驻古外交官进行类似攻击，并积极配合美方展开调查。

2014年12月，时任美国总统奥巴马和古巴领导人劳卡斯特罗宣布启动两国关系正常化进程。2015年7月，两国正式恢复外交关系。

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