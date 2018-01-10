韩朝西海地区军事热线重新启动

（早报讯）据韩国国防部10日消息，韩国军方于当天上午8时（新加坡上午7时）和下午3时两次试拨韩朝西海地区军事热线，确认该热线重新启动。这是韩朝西海地区军事热线时隔1年11个月再次恢复。

韩联社报道，2016年2月，朝鲜为应对韩方全面中断开城工业园区运营掐断西海地区军事热线。在9日举行的韩朝高级别会谈中，朝方表示已重启韩朝西海地区军事热线，韩方于同日下午2点许进行了确认。

韩朝西海地区军事热线共三条，而目前只有用于通电话的一条可用。军方人士表示，通话质量也欠佳，正在查找原因。

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