加区独派政党推普伊格蒙特重任主席

（早报讯）赢得12月末议会选举过半席位后，西班牙加泰罗尼亚“独派”政党10日宣布，他们将推选正流亡布鲁塞尔的普伊格蒙特重新出任加泰罗尼亚自治区主席。

据中新社报道，9日晚普伊格蒙特与“独派”盟党共和左派的领导人在布鲁塞尔共进晚餐，敲定推选自己重新出任加区主席事宜。

10日晚些时候，共和左派的发言人对媒体通报这一消息，又指由于普伊格蒙特仍遭西班牙当局通缉，待新一届议会选举加区主席，普伊格蒙特将在布鲁塞尔通过视频连线或由同党议员代为宣读竞选宣言。

作为加泰罗尼亚自治区前主席，普伊格蒙特去年10月单方宣布加泰罗尼亚独立，引发本轮“加独”危机。事后他被西班牙首相拉霍伊免职，因叛乱、叛国、挪用公款等指控遭西班牙国家法院通缉，加区议会也遭解散。

上月21日，加区议会重新举行选举，结果普伊格蒙特所在的“独派”政党赢得34席，共和左派和另一独派盟党人民团结候选人党赢得36席，三党总计赢得70席，在加区议会135个议席中占得多数；“统派”政党仅公民党表现尚可，赢得36席，超过“独派”三党成为议会第一大党。

与“独派”盟党手握议会过半席位，普伊格蒙特即大造声势，一面要求与拉霍伊无条件对话，一面要求返回加泰罗尼亚重新出任地区主席，而拉霍伊明确拒绝与普伊格蒙特对话，西班牙当局也没有撤销对他的通缉令。

按照日程，加泰罗尼亚新议会将于1月17日宣誓就职，届时拉霍伊将出席就职仪式。分析人士表示，虽然“独派”三党在议会席位占优，但普伊格蒙特能否以“逃犯”身份异地出任加区主席疑虑重重，同时“独派”三党不少当选议员或羁押入狱，或流亡海外，届时能否为普伊格蒙特投票也是一大疑问。

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