民调：半数美国人预计美朝必有一战

（早报讯）一项调查发现，约有半数的美国人预计美国与朝鲜之间必有一战，同时也有半数美国人相信中国经济将超过美国。

美国之音报道，部设在法国巴黎的市场调研公司益普索（Ipsos）2017年11月至12月期间对包括美国和中国在内的五大洲28个国家的1万8940名受访者进行了调查。

结果显示，47%的美国人认为美国和朝鲜之间会发生战争，33%的美国人认为不会。从全球范围来看，42%的受访者认为会发生美朝战争。

调查总结出的一个现象是：与朝鲜半岛距离越远的国家，其国民对美朝开战的预期可能性越高。与朝鲜半岛距离甚远的拉丁美洲国家，其受访者认为会开战的比率接近或超过半数（哥伦比亚—55%，智利—51%，巴西—50%，阿根廷—49%）；而在朝鲜的邻国中国和日本，只有不到三分之一的受访者认为有战争可能（中国—30%，日本—32%），韩国民众中认为会发生战争的比率只有21%。

调查也发现，美国民众普遍认为，美国在全球的主导地位会继续降低。49%的美国人认为中国会超过美国成为世界最大经济体，认为中国经济不会超过美国的占28%。而在中国，65%的受访者认为中国经济即将超过美国，认为不会的占29%。全球总体而论，认为中国经济会超过美国的占所有受访者的59%。

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