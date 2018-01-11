被新书激怒 特朗普考虑加强美国诽谤法

（早报讯） 美国总统特朗普在一本新书质疑其精神状况是否适合当总统之后表示，白宫将“严格考虑”加强美国的诽谤法。

特朗普周三在白宫举行的有记者在场的内阁会议开始时说，美国的诽谤法“形同虚设，真是丢脸”。

他说：“我们会非常、非常严格地检视我国的诽谤法，这样一来，当有人对某个人说些不真实而有损名誉的话时，那个人可以有效地诉诸法庭。”

由沃尔夫（Michael Wolff）撰写的新书《烈焰与怒火：特朗普白宫内幕》（Fire and Fury: Inside the Trump White House）上周五正式开卖。沃尔夫在当天播出的英国广播公司电台专访中表示，他在书中的结论是特朗普不是一位适合的总统，现在这已成为人们的普遍看法。

特朗普愤指沃尔夫的新书是一派胡言，其律师更威胁要起诉沃尔夫，想阻止此书的发行。但这场争议反而刺激了购书需求，出版社索性提前发行新书。

根据美国法律，总统无权修改诽谤法。在最高法院1964年的一项裁决中，大法官们一致认定，保障言论自由的宪法第一修正案保护涉及公众人物的评论，除非记者故意公布虚假内容，或者“肆无忌惮地罔顾事实”而印行出版物。

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