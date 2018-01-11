研究：女性在恶劣环境生存能力高于男性

（早报讯） 统计数据显示，女性通常情况下比男性长寿。丹麦和美国科学家分析历史资料后发现，面对饥荒、传染病和奴役等极端恶劣的情况，女性死亡率也比男性更低、预期寿命更长。

南丹麦大学、美国杜克大学等机构研究人员在最新一期美国《国家科学院学报》上发表论文说，这种“危机生存”方面的性别优势主要体现为婴儿期死亡率的差异，意味着先天因素起到了重要作用。

研究人员分析了生活在18世纪到20世纪之间的七个人类群体，其中有的经历了著名的爱尔兰土豆大饥荒，有的是19世纪冰岛麻疹大流行的受害者，还有的是19世纪英属加勒比地区的种植园奴隶。

这些人群的死亡率非常高，预期寿命往往不到20岁。在这样的极端环境中，女性寿命仍普遍比男性要长，差异从六个月到四年不等。比如爱尔兰土豆大饥荒期间，男性预期寿命为18.7岁，女性为22.4岁；获得自由的黑人奴隶移居西非后，受到多种热带病的袭击，抵达第一年出生的男婴预期寿命为1.68岁，女婴为2.23岁。

在各个群体中，女婴死亡率相对较低都是导致女性预期寿命更长的主要因素。研究人员说，婴儿不会受到自身行为因素的影响，社会因素要么影响微小、要么偏爱男婴，因此女婴的生存优势必定有着重要的生物学根源。

对于两性寿命差异，有的科学家强调免疫、代谢等生物学方面的原因，有的则认为生活方式等后天因素更重要，比如男性更易从事高风险行为、消费更多烟酒等。

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