安倍“基本决定”不出席平昌冬奥会开幕式

（早报讯） 日本政府相关人士10日透露，日本首相安倍晋三已经“基本决定”不会出席平昌冬奥会开幕式。

据日本产经新闻11日报道，数名日本政府相关人士10日已经确认，安倍已“基本决定”不出席2月9日在韩国举行的平昌冬奥会开幕式。

报道称，安倍之所以不参加平昌冬奥会开幕式，表面上是因为日本要在22日召开例行国会，但实际上是因为不满韩国政府9日公布了针对2015年达成的日韩慰安妇协议的新方针。日本政府要求“完全履行协议”，认为韩国有动摇该协议意向的新方针内容难以接受。

报道指，考虑当前的日韩关系状况，安倍决定不出席此次平昌冬奥会开幕式。

韩国外交部长康京和9日发表声明称，期待日方继续努力，恢复慰安妇受害者的名誉和尊严，治愈其心理创伤。另外，韩国总统文在寅10日也表示，日本有必要诚心诚意地就慰安妇问题道歉。

对于文在寅的看法，日本外务省亚洲大洋洲局局长金杉宪治10日致电韩国驻日大使馆官员提出抗议，称对此“无法接受”。他表示，通过日韩共识已确认“最终且不可逆的解决方案”，并表示没有采取新措施的打算。此外，日方还通过首尔的大使馆渠道提出了抗议。

据了解，韩国政府曾多次表达意愿，希望安倍在平昌冬奥会期间访问韩国。但目前，日本政府内部认为，“最终将由首相决定，但已变得很难”。

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