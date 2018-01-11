研究：有些鸟类会纵火谋利

（早报讯） 人们通常认为，使用火是人类独有的能力。但科学家新近报告说，有切实证据表明，生活在澳大利亚的几种猛禽会有意纵火，将藏身于草木中的猎物驱赶出来。这一发现意味着鸟类学会用火可能比人类更早。

鸟儿从火堆里捡起燃烧的树枝、扔到其他地方引发新的火情，澳洲一直有对这类现象的目击报告。但一些质疑者认为，这可能是无意的偶然事件，不是鸟儿有意为之。澳洲中央土地理事会的鸟类学家对此进行了专门研究，收集了详细的目击资料。

研究人员在新一期美国《民族生物学杂志》上发表报告说，在长达六年的研究中，他们收集到的目击报告大部分来自生活在澳洲北部热带稀树草原的原住民，涉及黑鸢、啸鸢和褐隼等三个物种。

从目击者观察到的行为模式看，这些鸟儿是有意纵火，它们通过捡拾燃烧的树枝实施“盗火”，这种行为可能比人们原先认为的更频繁。它们通常只在野火蔓延受阻、可能熄灭时采取行动。虽然携带燃烧的树枝可能威胁鸟儿自身安全，但为了维持野火燃烧，它们似乎“甘冒风险”。

目前还不清楚纵火行为在鸟类整体中的普遍程度，但美洲、非洲和南亚等全球多个地区都曾报告鹰隼等鸟类纵火现象。如果这些报告得到证实，将意味着不同地区的鸟类独立进化出了这种行为。

研究人员认为，鸟类纵火有可能引发严重火灾，威及人类安全，野火管理需要把这些空中“纵火犯”也考虑进去。这一发现还有助于研究稀树草原的变迁和人类用火的历史。

另有专家指出，人类用火的确凿证据最早可追溯到40万年前。考虑到鸟类起源时间比人类早得多，它们有可能比人类更早学会了利用火为自身谋福利。

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