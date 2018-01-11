新山油站命案2被告今被控谋杀

（早报讯）马来西亚柔佛州新山油站命案两名华族男嫌犯今日被控谋杀，由于详细的验尸报告尚未出炉，推事择定此案于2月13日过堂。

两名被告是颜家吉（19岁）和叶家豪（23岁），其中，叶家豪是在新加坡被捕。一旦罪成，他们将被判死刑。

法庭今日没有记录被告是否认罪，不过，其中一名被告面控后离开法庭时，对媒体说：“我们没有做过。”

此外，武吉阿曼警察总部刑事调查局总监旺阿末透露，柔佛州警方昨天新公布及通缉的九名在逃嫌犯当中，有数人包括主嫌已逃出国，根据警方掌握的情报，他们目前匿藏在泰国。（人名译音）

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