西班牙取代美国 成全球第二大旅游目的地

（早报讯）西班牙首相拉霍伊说，西班牙去年取代美国，成为全球第二大受欢迎的旅游目的地，仅次于法国。

正在意大利首都罗马访问的拉霍伊周三（10日）晚在一个南欧移民峰会上说，2017年有8200万人到访西班牙，比前一年增加了9%。西班牙的旅游业收益也上升了12%，达到870亿欧元（约1400亿新元）

根据联合国世界旅游机构的数据，2016年，西班牙迎来7530万人次旅客，落在美国的7560万人次之后。法国则以8260万人次的旅客排名第一。

不过，美国国际贸易署数据显示，在特朗普就任美国总统后的首五个月内，抵达美国的国际旅客人数就减少了。官方数据显示，2017年第一季和第二季，入境美国的旅客分别减少了5%和3%。

西班牙2017年的入境旅客人次也是连续第五年创纪录。这还是尽管加泰罗尼亚地区首府巴塞罗那和附近的坎布里尔斯去年遭受了恐怖袭击，导致16人死亡，以及加泰罗尼亚去年陷入分裂危机，导致局势变得不稳定。

总部设在马德里的联合国世界旅游机构预料将在下周一发布2017年的旅游数据。

法国外交部去年12月说，法国2017年的到访旅客人次估计达到8900万。

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