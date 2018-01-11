一天内6次中度地震 伊朗5人受伤

（早报讯）伊朗学生通讯社（ISNA）周四（11日）说，伊朗当天共发生六次中度地震，五个人受轻伤。

伊朗地震中心说，当地时间上午6时48分（新加坡上午11时18分），伊朗南部克尔曼省（Kerman）发生5.1级地震；位于西部、靠近伊拉克边境的克尔曼沙赫省（Kermanshah）则发生五次强度介于5.0至5.6的地震。

地震深度介于8到12公里。

伊朗学生通讯社说，克尔曼沙赫省有五人受伤。

去年11月12日，伊朗和伊拉克边境地带发生7.3级强震，克尔曼沙赫省有620人丧命，伊拉克8人丧命。

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