美众院更新外国情报监控法

（早报讯）美国众议院周四（11日）以256票对164票通过外国情报监控法修正案，这意味着美国国家安全局将继续获得授权监听境外的外籍人士，也可以收集与之相关的美国人情报。

自九一一事件以后，美国政府加大情报收集力度。国会在2008年通过外国情报监控法第702条，授权美国国安局监控境外的外籍人士，但702条将在本月19日过期，因此国会须就更新外国情报监控法修正案进行表决。

美国总统特朗普周四早前在没有任何支持证据的情况下发推文说，这部法律可能曾被奥巴马政府滥用，来窃听和诋毁其2016年竞选团队，似乎显示出他可能反对延续这部法律。

不过一个半小时后，特朗普又发推文表示支持说：“这部法律是在外国领土对外国坏人进行监视。我们需要它！要变得聪明些！”

美国众议院当天通过的修正案对原来的规定进行了轻微的改动，包括限制对收集来的美国公民信息的使用等。同时，如果只是在通信中提及被国安局监控的对象，则相关通信内容不得被收集，但如果是由被监控对象发出或接收的信息，其相关内容仍然可以被收集。

这一法律修正案在众议院通过后，仍须参议院也予以通过才能继续生效。虽然肯塔基州参议员兰德·保罗声称他将力阻其通过，但舆论普遍认为，参议院最终仍会通过该法案。

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