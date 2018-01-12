卖榴莲“吃秤头” 马国19小贩被罚款

（早报讯）马来西亚森美兰州19名榴莲摊贩因为在秤上动手脚欺骗顾客，各被判罚款5200令吉（约1740新元）。

马来西亚国内贸易、合作社及消费人事务部（KPDNKK）的森美兰支部和马国计量公司的工作人员，自周一（8日）开始展开名为“Ops Duri”的行动，对该州46个售卖榴莲的地点进行突击检查。

马国国内贸易、合作社及消费人事务部昨天（11日）晚上发表声明说，此次行动是要确保摊贩使用的所有测量器材经过核准，向人民保证他们不会轻易被奸商欺骗。

该声明指出，此次行动将持续到榴莲季节结束为止。

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