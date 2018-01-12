日本政府专机飞行途中金属板坠落

（早报讯）日本航空自卫队透露，一架刚完成定期检修的波音747政府专机，周四（11日）从羽田机场飞往新千岁机场之际，右侧主翼与引擎连接部分的一块金属板坠落。、

共同社报道，该金属板长38厘米、宽20厘米、厚2毫米，重约500克。据称飞行安全不受影响，专机曾飞经山形县与青森县上空，没有人员受伤的消息。

据航空自卫队透露，这架专机在日本航空公司完成定期检修后，于11日中午12点前后从羽田机场起飞，前往所属的航空自卫队千岁基地以确认机体检修状况，当天下午1点10分前后在新千岁降落。

不过，飞机降落后发现，飞行前目测检查时还在的金属板不见了。

据日航透露，机体检修由子公司“JAL Engineering”于去年11月17日开始实施，此前政府专机未发生过金属板脱落的情况。

日本首相安倍晋三今天（12日）启程出访欧洲六国。据悉这架专机计划作为预备机，当局已加紧了安装新金属板等应对工作。

去年9月，日本曾于一周内两次发生飞机部件掉落的事件。

先是荷兰皇家航空公司（KLM）一架波音777客机从日本关西机场起飞后不久，重达4公斤的机体零部件突然掉落，刚好砸中一辆在大阪市中心行驶的汽车，幸好没有造成任何伤亡。

数天后，全日空一架客机的板块也在空中掉落，砸中东京一家工厂，没有造成伤亡。

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