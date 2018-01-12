日本下周起实施更严格的难民认定制度

（早报讯）日本法务部今天（12日）宣布，由于以工作为目的的难民申请骤增，已妨碍帮助真正需要保护的难民的工作，下周一（15日）以后的申请者将适用更为严格的难民认定制度。

共同社报道，日本法务部此前对无正当理由反复申请三次的难民，采取强制驱逐手续、收容在入境管理设施等应对措施，今后，如果申请者不符合难民公约所认可的理由，即使首次申请也将采取相同措施。

根据现行制度，申请者即使处于难民认定审查阶段，从申请起六个月后也一律允许在日工作，而新制度将废除这项规定。

针对持有技能实习等在留资格的申请者，新制度将在申请后两个月内实施简易审查，将其分类为（1）难民可能性较大、（2）明显不符合难民认定标准、（3）多次反复申请等。

对后两种情况的申请者，日本将采取在留期限到期后强制驱逐等手续。另一方面，若认定为“难民可能性较大”，则将迅速给予允许工作的在留资格。

据日本法务部透露，日本2010年修改为提交申请满一定时间后就一律允许工作的现行制度实施后，难民申请数量骤增。2017年仅前9个月就达到1万4043人，超出曾是历史峰值的2016年全年的1万零901人。

另一方面，来自叙利亚等被视为不得不逃难者人数高居前五的国家的申请者仅为29人。此外，2016年仅有28人最终被认定为难民。

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