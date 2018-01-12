杜特尔特信任度回升 每五人有四人打高分

（早报讯）民调显示，菲律宾民众对总统杜特尔特的信任度从三个月前的“很高”，再次回升至“极佳”（excellent），每五个成人就有四个给他打了最高分。

菲律宾民间调查机构“社会气象站”（SWS）上月8日至16日对全国各地1200个民众展开调查，结果显示有83%的受访者“很信任”他。

该民调显示，菲律宾民众对杜特尔特执政的满意度也从前一个季度的48分，上升到上个月的58分。

菲律宾总统发言人说，最新民调结果显示菲律宾人民认可杜特尔特应对安全与犯罪问题，确保经济持续增长的政治意志。

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