中南马21度低温 纳吉：好冷啊

（早报讯） 雪兰莪吉隆坡至新山的中南马地区今天上午的温度十分罕见地降至摄氏22度。许多不习惯低温的民眾直呼寒冷，纷纷穿起外套出门上班上学。连首相纳吉都直呼：好冷啊。但马来西亚气象局指未来两天将回暖。

巴生河流域周四的一场雨后，部分地区的温度一度下探到近摄氏21度，让习惯炎热气候的民众大感意外而纷纷在社交媒体留言表示冷得受不了。也有人表示这样的气温让他们在户外必须穿上外套。

刚结束访问沙特阿拉伯的首相纳吉，今天一早回到马来西亚时就在推特表示：“哇！马来西亚今天天气真的很冷，就像（沙特阿拉伯）的吉达。”

一些民众担心未来几天的温度会不会持续下降，也担心“最冷的冬天”是否还未到来。马来西亚气象局总监阿鲁威告诉《星洲日报》，目前异常的冷天气实际上是受吹袭半岛东海岸的东北季风影响。他说：“没有迹象显示未来气温将进一步下降，因此民众无须过度担忧。”

他表示：“周四最低温是在晚上一度下降到约21度，这主要是因为一整天都是阴天，部分地区在傍晚下了一场雨后，气温就变得更冷了。”他说，这样的现象是正常的，因为马来西亚现在正是雨季，特别是在西马东海岸的彭亨和柔佛。

他说：“实际上这样的温度还不算太低，因为马来西亚目前大多数时候都是多云时晴偶阵雨，因此这样的气温算是正常的，只是下雨后气温会更低。”

阿鲁威表示，气温预计将在14日（星期日）后回暖。他笑言：“相比冷天气，我们应该担忧的是下雨造成的塞车吧。”

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