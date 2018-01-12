联合国秘书长：移民是积极的全球现象

（早报讯）联合国秘书长古特雷斯说，移民是一种积极的全球现象，将“为所有人服务”。

中通社12日报道，古特雷斯11日向联合国大会（联大）提交题为《让移民为所有人服务》的报告。报告表示，移民能推动经济增长、减少不平等、连接不同的社会、帮助世界利用人口涨落所带来的红利。

古特雷斯称，他所提交的报告承认国家的主权作为更好管理移民问题的基础，但同时强调国际社会围绕这一问题需要取得进展的必要性。

他指出，人们将拥有一个机会，首次就移民问题制定一项全球性的反应策略，这是一个将成百上千万移民对社会做出贡献最大化、就确保所有移民权利得到尊重而实施一系列行动达成一致的机会。

另据英国《卫报》报道，古特雷斯还在联合国新闻网站上发表题为《移民能让世界获益，是我们联合国的计划》的文章。文章表示，全球正急切地需要移民，是为了将“滥用资源”和“冲突”转化成为一种“繁荣的助推器”，现在需要的是世界各地政府对此的支持。

文章强调，移民们正在持续地通过缴税为经济作出贡献，他们将85%的收入上交给自己的接纳国，其余的15%留给了自己的家乡。去年，产生了约有5960亿美元的全球性汇款，其中有4500亿美元流向了贫困国家，而这个数字是海外发展援助资金的三倍。

据了解，2016年9月19日，联大通过题为“关于难民和移民的纽约宣言”的决议，决定启动一个政府间谈判进程，以在定于今年举行的政府间会议上通过一项安全、有序和正常移民全球契约。

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